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НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск на юго-восток Альянса

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он заявил, что Альянс рассматривает возможность отправить дополнительные войска на юго-восток фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Напомним, президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

Кроме того, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих для переброски в Европу.

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Йенс СтолтенбергНАТОВторжение России в Украину