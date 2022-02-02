НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск на юго-восток Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он заявил, что Альянс рассматривает возможность отправить дополнительные войска на юго-восток фланга НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.
Напомним, президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.
Кроме того, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих для переброски в Европу.