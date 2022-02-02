НАТО розглядає можливість відправки додаткових військ на південний схід Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення США направити додаткові війська до Німеччини, Польщі та Румунії на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що Альянс розглядає можливість відправити додаткові війська на південний схід флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
Нагадаємо, президент Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі.
Крім того, Пентагон наказав привести в підвищену готовність ще кілька тисяч американських військовослужбовців для перекидання в Європу.