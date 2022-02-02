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НАТО розглядає можливість відправки додаткових військ на південний схід Альянсу

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення США направити додаткові війська до Німеччини, Польщі та Румунії на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що Альянс розглядає можливість відправити додаткові війська на південний схід флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Нагадаємо, президент Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі.

Крім того, Пентагон наказав привести в підвищену готовність ще кілька тисяч американських військовослужбовців для перекидання в Європу.

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Єнс СтолтенбергНАТОВторгнення Росії до України