НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Словакию

НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda .

"Честно скажу, что союзники рассматривают такую возможность. Это (предложение, - ред.) находится на столе (переговоров, - ред.)", - сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.