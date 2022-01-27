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НАТО розглядає можливість відправки додаткових сил до Словаччини

Автор: Валерія Поліщук

НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.

Він підкреслив, що остаточне рішення ще не прийнято.

"Чесно скажу, що союзники розглядають таку можливість. Це (пропозиція, - ред.) знаходиться на столі (переговорів, - ред.)", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше газета The Daily Telegraph, посилаючись на джерела в британському оборонному відомстві, повідомила, що Сполучене Королівство і США розглядають можливість відправити по 1 тисячі військовослужбовців до Румунії, Болгарії та Угорщини.

Крім того, заступник держсекретаря США Венді Шерман вважає, що Росія може напасти на Україну або зараз, або в середині лютого.

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НАТОСловаччинаВторгнення Росії до України