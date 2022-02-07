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НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс рассматривает возможность более долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. Поскольку напряженность в связи с наращиванием Россией военного присутствия вблизи Украины остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательного решения по этому поводу не принято, но сейчас в НАТО идет процесс. Если Россия действительно хочет меньше НАТО вблизи границ, она получит обратное", - заявил Столтенберг.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос об увеличении военного присутствия на своей следующей встрече 16-17 февраля.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники за последнее время поставили Киеву более тысячи тонн оружия и оборудования.

Кроме того, согласно данным Reuters российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Добавим, что Financial Times сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить учения по ядерному оружию, как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае войны с Украиной.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину