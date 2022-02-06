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Российские войска готовы на 70% для вторжения в Украину, - СМИ

Новина українською →
США, Воскресенье 06 февраля 2022 02:42
Российские войска готовы на 70% для вторжения в Украину, - СМИ Фото: по информации Reuters, войска РФ готовы на 70% для вторжения ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление планируется в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные представители США сообщили изданию, что в последние две недели количество батальонных тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось до 83 по состоянию на пятницу. Также известно, что еще 14 групп находятся на пути к границе.

Источники предполагают, что наступление может произойти в ближайшие дни - это зависит от погодных условий. Ожидается, что замерзание земли достигнет пика 15 февраля и продлится до конца марта. Это позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью.

По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии.

Также источники считают, что если Россия вторгнется в столицу Украины Киев, то она может пасть в течение нескольких дней. Полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам как среди военных Украины, так и среди мирного населения.

"Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, по оценкам США, сказал чиновник", - пишет издание.

Также ожидается, что полномасштабное вторжение России спровоцирует бегство миллионов людей в Европу.

Напомним, что РФ планирует провести крупные учения по ядерному оружию. По информации Financial Times, это нужно Путину для того, чтоб воздействовать на НАТО.

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