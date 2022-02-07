НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності в Східній Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс розглядає можливість більш довгострокової військової присутності в Східній Європі для зміцнення своєї оборони. Оскільки напруженість у зв'язку з нарощуванням Росією військової присутності поблизу України залишається високою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми розглядаємо більш довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності в східній частині Альянсу. Остаточного рішення з цього приводу не прийнято, але зараз в НАТО йде процес. Якщо Росія дійсно хоче менше НАТО поблизу кордонів, вона отримає зворотне", - заявив Столтенберг.
Очікується, що міністри оборони країн НАТО обговорять питання про збільшення військової присутності на своїй наступній зустрічі 16-17 лютого.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що західні союзники за останній час поставили Києву понад тисячу тонн зброї та обладнання.
Крім того, згідно з даними Reuters російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення на територію України.
Додамо, що Financial Times повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати навчання з ядерної зброї, як попередження для НАТО, щоб Альянс не втручався у разі війни з Україною.