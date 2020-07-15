В НАТО рассказали, на чем должна сфокусироваться Украина

Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна провести комплексные реформы
Украине необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Это нужно, чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе.
Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает "Украинское радио".
По его словам, в НАТО считают, что фокус Украины должен быть на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства.
Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.
Особое внимание Винников уделил имплементации закона "О национальной безопасности Украины", принятого в 2018 году.
"Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта "О государственной тайне" и "О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки", а также реформу оборонно-технического комплекса", - отметил дипломат.
Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна также провести комплексные реформы еще и в экономической сфере, добавил он.
Напомним, в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Европы.
Также сообщалось, что в Конгрессе США призвали обеспечить Украине "четкий путь к членству в НАТО".