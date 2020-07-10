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В НАТО готовят новую концепцию сдерживания и обороны для Европы

Вашингтон, Пятница 10 июля 2020 03:43
В НАТО готовят новую концепцию сдерживания и обороны для Европы
Фото: Мирча Джоанэ (nato.int)
Автор: Надежда Собенко

Идея создания новой концепции была принята министрами обороны стран НАТО

Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая должна усилить НАТО. Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.

Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.

"Мы работаем над новой концепцией под названием "Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства". Она будет первым всеобъемлющим документом..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

"История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, является агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира", - заявил Джоанэ.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем "не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка".

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что агрессивные действия России являются серьезным вызовом для ЕС и НАТО и вынуждают Альянс выработать общее понимание угрозы, исходящей от РФ.

Также сообщалось, что в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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