В Конгрессе США призвали обеспечить Украине "четкий путь к членству в НАТО"

Фото: флаги Украины и НАТО president.gov.ua)

Во время слушаний также выступили за ужесточение санкций против России

США будут более эффективными в противодействии России, если Украина и Грузия вступят в НАТО. Такое мнение прозвучало во время слушаний в Конгрессе.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Слушания касались реакции Белого дома на сообщения, что Россия платила талибам за атаки на американских военных в Афганистане.

Перед конгрессменами выступили эксперты со своими предложениями относительно того, как эффективнее противодействовать России на военном и политическом уровнях.

Старший аналитик Атлантического совета и бывший заместитель помощника Министра обороны США Ян Бжезинский сказал, что действия США должны быть незамедлительными.

"Продолжение неоднозначной позиции лишь усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями", - заявил Бжезинский.

Также он призвал усилить экономическое давление против России.

С ним согласилась Селеста Валландер, бывшая советница президента Барака Обамы и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США.

Относительно возможного российского заговора с талибами, а также действий Кремля в Сирии, Валландер заявила, что США должны выстроить оборону, сорвать эти операции и прямо заставить российское руководство отвечать на военном, политическом и высшем уровнях власти.

Напомним, в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Европы.

РБК-Украина писало, что в Конгрессе США официально вызвали госсекретаря Майкла Помпео после информации о подкупе Россией талибов для убийства американских солдат в Афганистане.





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