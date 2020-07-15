В НАТО рассказали, на чем должна сфокусироваться Украина

Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)

Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна провести комплексные реформы

Украине необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Это нужно, чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе.

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает "Украинское радио".

По его словам, в НАТО считают, что фокус Украины должен быть на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства.

Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.

Особое внимание Винников уделил имплементации закона "О национальной безопасности Украины", принятого в 2018 году.

"Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта "О государственной тайне" и "О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки", а также реформу оборонно-технического комплекса", - отметил дипломат.

Чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна также провести комплексные реформы еще и в экономической сфере, добавил он.

Напомним, в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Европы.

Также сообщалось, что в Конгрессе США призвали обеспечить Украине "четкий путь к членству в НАТО".