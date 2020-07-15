У НАТО розповіли, на чому має сфокусуватися Україна

Фото: прапори України і НАТО (president.gov.ua)

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна має провести комплексні реформи

Україні необхідно зосередитися на внутрішніх комплексних реформ у секторі безпеки і оборони. Це потрібно, щоб досягти повної сумісності з НАТО, і претендувати на членство в Альянсі.

Про це заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Винників, передає "Українське радіо".

За його словами, в НАТО вважають, що фокус має бути на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, зокрема у секторі безпеки та оборони України, і НАТО підтримує ці дії українського уряду.

Він також вказав на необхідність зміцнення верховенства права, проведення судової реформи та системної боротьби проти корупції.

Особливу увагу Винників приділив імплементації закону "Про національну безпеку України", прийнятого у 2018 році.

"Він включає реформу СБУ, сектору розвідки, прийняття законопроєкту "Про державну таємницю" та "Про парламентський нагляд над сектором безпеки і розвідки", а також реформу оборонно-технічного комплексу", - зазначив дипломат.

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна має також провести комплексні реформи ще й в економічній сфері, додав він.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Раніше повідомлялося, що НАТО розробляє нову концепцію стримування і оборони для Європи.

Також повідомлялося, що у Конгресі США закликали забезпечити Україні "чіткий шлях до членства в НАТО".