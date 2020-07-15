ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У НАТО розповіли, на чому має сфокусуватися Україна

Україна, Середа 15 липня 2020 05:11
У НАТО розповіли, на чому має сфокусуватися Україна
Фото: прапори України і НАТО (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна має провести комплексні реформи

Україні необхідно зосередитися на внутрішніх комплексних реформ у секторі безпеки і оборони. Це потрібно, щоб досягти повної сумісності з НАТО, і претендувати на членство в Альянсі.

Про це заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Винників, передає "Українське радіо".

За його словами, в НАТО вважають, що фокус має бути на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, зокрема у секторі безпеки та оборони України, і НАТО підтримує ці дії українського уряду.

Він також вказав на необхідність зміцнення верховенства права, проведення судової реформи та системної боротьби проти корупції.

Особливу увагу Винників приділив імплементації закону "Про національну безпеку України", прийнятого у 2018 році.

"Він включає реформу СБУ, сектору розвідки, прийняття законопроєкту "Про державну таємницю" та "Про парламентський нагляд над сектором безпеки і розвідки", а також реформу оборонно-технічного комплексу", - зазначив дипломат.

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна має також провести комплексні реформи ще й в економічній сфері, додав він.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Раніше повідомлялося, що НАТО розробляє нову концепцію стримування і оборони для Європи.

Також повідомлялося, що у Конгресі США закликали забезпечити Україні "чіткий шлях до членства в НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України НАТОреформи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся