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В НАТО рассчитывают, что Россия откажется от наращивания войск на границе с Украиной

Автор: РБК-Украина

В НАТО рассчитывают, что Россия полностью откажется от наращивания присутствия своих войск возле границ Украины. При этом в Альянсе приветствовали снижение напряженности в регионе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - сказал он.

Столтенберг отметил снижение напряженности на российско-украинской границе, и приветствовал шаги в этом направлении. Он также подчеркнул, что НАТО "продолжит следить за развитием событий" в регионе.

Генсек НАТО также заверил, что блок продолжит поддерживать Украину. "Мы продолжим помогать модернизировать силы и институты, продолжим оказывать практическую поддержку", - уточнил он.

Напомним, в течение марта и апреля Россия стянула к украинской границе десятки тысяч военных и тяжелую технику, что вызвало беспокойство не только у Украины, но и у западных партнеров.

США и страны Европы призывали Москву отказаться от эскалации конфликта. На прошлой неделе министр обороны РФ заявил, что отводит свои войска от границы Украины, но в то же время возле Крыма осталось несколько десантных кораблей, не входящих в состав так называемого Черноморского флота России.

Отметим, украинский посол Андрей Мельник считает, что президент РФ Путин маскирует свои истинные намерения, а российская тяжелая техника остается у украинской границы.

Добавим, что ранее Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2021 году.

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