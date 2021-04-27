В НАТО рассчитывают, что Россия откажется от наращивания войск на границе с Украиной

В НАТО рассчитывают, что Россия полностью откажется от наращивания присутствия своих войск возле границ Украины . При этом в Альянсе приветствовали снижение напряженности в регионе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - сказал он.

Столтенберг отметил снижение напряженности на российско-украинской границе, и приветствовал шаги в этом направлении. Он также подчеркнул, что НАТО "продолжит следить за развитием событий" в регионе.

Генсек НАТО также заверил, что блок продолжит поддерживать Украину. "Мы продолжим помогать модернизировать силы и институты, продолжим оказывать практическую поддержку", - уточнил он.