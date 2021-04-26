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Путин подписал указ про призыв на военные сборы в 2021 году

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 15:38
Путин подписал указ про призыв на военные сборы в 2021 году Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве военнообязанных, которые находятся в запасе, на военные сборы. Правительству страны и соответствущим государственным органам поручено обеспечить эти мероприятия.

Об этом говорится в указе российского президента.

“Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в вооруженных силах Российско Федерации и органах федеральной безопасности”, - говорится в документе.

Российскому правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить организацию проведения военных сборов и связанных с ними мероприятий. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Путин не может допустить, чтобы Украина стала демократической и успешной страной.

Отметим, Путин признал "ЛНР", "ДНР" и фактически вышел из Минских договоренностей. Об этом заявил Алексей Резников.

Ранее мы сообщали, что отвод российских войск от границы с Украиной не меняет стратегии РФ. Так считает Леонид Кравчук.

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