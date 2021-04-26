Путин подписал указ про призыв на военные сборы в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве военнообязанных, которые находятся в запасе, на военные сборы. Правительству страны и соответствущим государственным органам поручено обеспечить эти мероприятия.
Об этом говорится в указе российского президента.
“Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в вооруженных силах Российско Федерации и органах федеральной безопасности”, - говорится в документе.
Российскому правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить организацию проведения военных сборов и связанных с ними мероприятий. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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