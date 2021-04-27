Сейм Литвы одобрил резолюцию с призывом к России прекратить агрессию против Украины

Во вторник, 27 апреля, Сейм Литвы принял резолюцию, в котором призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины. За документ проголосовали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.

"Сейм, учитывая продолжающееся чрезмерное наращивание войск РФ на украинской границе и на оккупированном Крыму, призывает Россию прекратить свою агрессию, провокации и пропаганду против Украины, незамедлительно вывести свои силы с украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе минские соглашения, и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения", - говорится в сообщении.

Также парламент Литвы призвал РФ разрешить международным организациям, оказывающим гуманитарную помощь местному населению, въезжать на временно оккупированные территории на Донбассе, закрыть незаконные места содержания под стражей, освободить незаконно удерживаемых там украинцев.

Кроме того, резолюция Сейма Литвы призывает страны - члены ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, ослабляющих евроатлантическое единство, таких как "Северный поток-2".

"Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и персональные санкции против России и ее агентов, причастных к агрессии против Украины, а также координировать политику санкций, в том числе путем введения персональных санкций против тех, кто причастен к коррупционным действиям в России и Украине", - говорится в сообщении.