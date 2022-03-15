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НАТО проведет чрезвычайный саммит касаемо войны в Украине. Его посетит Байден

Автор: Сергей Пышкин

НАТО проведет саммит касаемо войны на территории Украины уже 24 марта. Встречу членов Альянса посетит также и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я созвал чрезвычайный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе",- пишет Столтенберг.

За словесно пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, саммит также посетит и Джо Байден. Президент США присоединится к обсуждению усилий по сдерживанию российской агрессии на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности четвертого пакета санкций сегодня , 15 марта, утвердил ЕС против Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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