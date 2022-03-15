ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России: список ограничений
Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В список ограничений попали еще больше олигархов и элиты, которые связаны с путинским режимом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.
"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
- Роман Аркадьевич Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- Виктор Филиппович Рашников;
- Алексей Викторович Кузьмичев;
- Александр Александрович Михеев;
- Александр Николаевич Шохин;
- Андрей Валерьевич Рюмин;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорьевич Шейнин;
- Дмитрий Евгеньевич Куликов;
- Константин Львович Эрнст;
- Марина Владимировна Сечина;
- Сулейман Абусаидович Керимов;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Владимир Валерьевич Рашевский.
Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
- "Роснефть-Аэро"
- AO Рособоронэкспорт"
- АО НПО Высокоточные комплексы"
- ПАО Курганмашзавод"
- AO Вертолеты России"
- ПАО Объединенная авиастроительная корпорация"
- АО Объединенная Судостроительная Корпорация"
- АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"
- АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"
Какие же санкции предусматривает четвертый пакет?
- запрет на соглашения с определенными предприятиями России в разных секторах, входящих в военно-промышленный комплекс;
- запрет импорта стальных изделий;
- запрещение инвестиций в российский энергетический сектор;
- запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе и автомобили и ювелирные изделия;
- запрет рейтинговым агентствам Европы предоставлять услуги России и его компаниям.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут ввести запрет на торговлю и заблокировать международные водные пути Российской Федерации.
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