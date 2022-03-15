ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России: список ограничений

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 19:01
ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России: список ограничений Фото: ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В список ограничений попали еще больше олигархов и элиты, которые связаны с путинским режимом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • Роман Аркадьевич Абрамович;
  • Герман Борисович Хан;
  • Виктор Филиппович Рашников;
  • Алексей Викторович Кузьмичев;
  • Александр Александрович Михеев;
  • Александр Николаевич Шохин;
  • Андрей Валерьевич Рюмин;
  • Армен Сумбатович Гаспарян;
  • Артем Григорьевич Шейнин;
  • Дмитрий Евгеньевич Куликов;
  • Константин Львович Эрнст;
  • Марина Владимировна Сечина;
  • Сулейман Абусаидович Керимов;
  • Тигран Оганесович Худавердян;
  • Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • "Роснефть-Аэро"
  • AO Рособоронэкспорт"
  • АО НПО Высокоточные комплексы"
  • ПАО Курганмашзавод"
  • AO Вертолеты России"
  • ПАО Объединенная авиастроительная корпорация"
  • АО Объединенная Судостроительная Корпорация"
  • АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"
  • АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"

Какие же санкции предусматривает четвертый пакет?

  • запрет на соглашения с определенными предприятиями России в разных секторах, входящих в военно-промышленный комплекс;
  • запрет импорта стальных изделий;
  • запрещение инвестиций в российский энергетический сектор;
  • запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе и автомобили и ювелирные изделия;
  • запрет рейтинговым агентствам Европы предоставлять услуги России и его компаниям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут ввести запрет на торговлю и заблокировать международные водные пути Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Санкции
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения