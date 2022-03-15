НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україні. Його відвідає Байден

НАТО проведе саміт щодо війни на території України вже 24 березня. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом",- пише Столтенберг.
За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, саміт також відвідає й Джо Байден. Президент США приєднається до обговорення зусиль щодо стримування російської агресії на території Україні.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці четвертого пакета санкцій, який сьогодні, 15 березня, затвердив ЄС проти Російської Федерації.
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