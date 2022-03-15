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НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україні. Його відвідає Байден

Автор: Сергій Пишкін

НАТО проведе саміт щодо війни на території України вже 24 березня. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом",- пише Столтенберг.

За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, саміт також відвідає й Джо Байден. Президент США приєднається до обговорення зусиль щодо стримування російської агресії на території Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці четвертого пакета санкцій, який сьогодні, 15 березня, затвердив ЄС проти Російської Федерації.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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