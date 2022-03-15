НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україні. Його відвідає Байден

"Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом",- пише Столтенберг.

За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, саміт також відвідає й Джо Байден. Президент США приєднається до обговорення зусиль щодо стримування російської агресії на території Україні.