НАТО проведет масштабные учения за Полярным кругом
Фото: Флаг НАТО развевается в Кардиффе, Уэльс (Matthew Horwood/Getty Images)
НАТО проведет в марте масштабные военные учения за Северным полярным кругом. В запланированных мероприятиях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство США при НАТО.
"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.
"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - отметили в США.
Напомним, в пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.