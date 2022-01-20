ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО проведет масштабные учения за Полярным кругом

Новина українською →
Арктика, Четверг 20 января 2022 13:51
НАТО проведет масштабные учения за Полярным кругом Фото: Флаг НАТО развевается в Кардиффе, Уэльс (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

НАТО проведет в марте масштабные военные учения за Северным полярным кругом. В запланированных мероприятиях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - отметили в США.

Напомним, в пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом