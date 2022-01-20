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НАТО проведе масштабні навчання за Полярним колом

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Арктика, Четвер 20 січня 2022 13:51
НАТО проведе масштабні навчання за Полярним колом Фото: прапор НАТО майорить в Кардіффі, Уельс (Matthew Horwood / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

НАТО проведе в березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом. У запланованих заходах братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійне представництво США при НАТО.

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн альянсу.

"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry s Truman", - зазначили в США.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня Росія Китай та Іран розпочнуть треті спільні військово-морські навчання. Вони будуть проходити в акваторії Індійського океану.

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