Россия, Китай и Иран проведут третьи совместные военные учения в Индийском океане
В пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, которое ссылается на комментарий официального представителя вооруженных сил Ирана в связях с общественностью Мустафы Таджолдина, учения "Пояс морской безопасности 2022" пройдут на севере Индийского океана.
По его словам, они станут третьими совместными военно-морскими учениями трех стран, которые начались в 2019 году и будут продолжаться в дальнейшем.
"Целью этих учений является укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширению многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - рассказал Таджолдін.
Известно, что учения охватывают различные тактические упражнения, такие как спасение сгорающего судна, освобождение захваченного судна и стрельба по воздушным целям в ночное время.
Напомним, Россия в оккупированном Крыму провела военные учения с привлечением боевых расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".
Кроме того, стало известно, что в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Там готовятся до начала военных учений.