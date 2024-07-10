НАТО проведе у Балтійському морі навчання з мінування

Зазначається, що останні навчання НАТО у Балтійському морі були проведені у 2023 році. Тоді ціллю навчань було відпрацювання дій у разі можливої ​​агресії з боку Росії.

"Ми зміцнюємо оборону країн НАТО у Балтійському морі. Від імені міністерства національної оборони з нагоди саміту НАТО, який розпочинається завтра у Вашингтоні, я підписав листа про наміри щодо спільних закупівель морських мін та навчань ВМС щодо їх встановлення", - написав Залевський.