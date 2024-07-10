НАТО проведет в Балтийском море учения по минированию

Отмечается, что последние учения НАТО в Балтийском море были проведены в 2023 году. Тогда целью учений была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.

"Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установлению", - написал Залевский.