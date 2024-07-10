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НАТО проведет в Балтийском море учения по минированию

Иллюстративное фото: НАТО в Балтийском море проведет учения по минированию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша инициировала проведение учений НАТО по минированию Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Павла Залевского в Twitter.

Отмечается, что последние учения НАТО в Балтийском море были проведены в 2023 году. Тогда целью учений была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.

"Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установлению", - написал Залевский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша и Балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС.

Также недавно Варшава объявила о строительстве современных фортификаций на своей восточной границе.

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НАТОБалтийское море