UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море после инцидента с эсминцем

Автор: Артур Родивилов

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море. Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем.

Об этом он рассказал грузинскому Первому каналу.

Аппатурай подчеркнул, что российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

Кроме того, он обвинил Россию в продолжении дестабилизации региона.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил спецпредставитель генсека НАТО.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.

Как известно, Россия заявила, что ее корабли якобы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

Однако в Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОэсминец