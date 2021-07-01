НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем
Спецпредставник генсека НАТО в країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі заявив, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі. Альянс зміцнюватиме співпрацю з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем.
Аппатурай підкреслив, що російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.
"У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим - це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів", - сказав він.
Крім того, він звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.
"Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону", - зазначив спецпредставник генсека НАТО.
Нагадаємо, Британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострова.
Як відомо, Росія заявила, що її кораблі нібито зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.
Однак у Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.