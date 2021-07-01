НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем

Спецпредставник генсека НАТО в країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі заявив, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі. Альянс зміцнюватиме співпрацю з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем .

Про це він розповів грузинському Першому каналу .

Аппатурай підкреслив, що російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.

"У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим - це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів", - сказав він.

Крім того, він звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.

"Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону", - зазначив спецпредставник генсека НАТО.