НАТО призывает Россию предоставить мониторинговым организациям доступ в Крым

Североатлантический альянс призывает Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ в аннексированный Крым. Об этом говорится в заявлении Комиссии НАТО-Украина по результатам визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину.

Сообщается, что НАТО осуждает наращивание военного потенциала России в Крыму.

"Мы осуждаем постоянное и широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму, который является частью общей модели агрессивных действий России в регионе. Страны-члены НАТО глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и злоупотреблениями со стороны российской фактической власти в Крыму по отношению ко всем граждан Украины, включая крымских татар и членов других местных общин. Мы призываем Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ к территории Крыма", - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

"Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Россией Крыма. Крым - это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине... Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине соответствует и поддерживает общие международные мероприятия, в частности введение санкций. Ситуация "дела в обычном режиме" невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств и ответственности", - добавили в НАТО.

Напомним, Йенс Столтенберг выступил в Верховной раде 31 октября. Как заявил Столтенберг, НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.