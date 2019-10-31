НАТО закликає Росію надати моніторинговим організаціям доступ в Крим

Північноатлантичний альянс закликає Росію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ в анексований Крим. Про це йдеться у заяві Комісії Україна-НАТО за результатами візиту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Україну.

Повідомляється, що НАТО засуджує нарощування військового потенціалу Росії в Криму.

"Ми засуджуємо постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій Росії у регіоні. Країни-члени НАТО глибоко стурбовані порушеннями прав людини та зловживаннями з боку російської фактичної влади в Криму щодо всіх громадян України, включаючи кримських татар і членів інших місцевих громад. Ми закликаємо Росію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до території Криму", - йдеться у заяві.

Також у заяві йдеться, що Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

"Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Росією Криму. Крим - це територія України. Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні... Реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема запровадження санкцій. Ситуація "справи у звичному режимі" неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності.", - додали в НАТО.

Нагадаємо, Йенс Столтенберг виступив у Верховній раді 31 жовтня. Як заявив Столтенберг, НАТО підтримує Україну і закликає РФ припинити підтримувати бойовиків на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, Столтенберг провів спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї український президент заявив, що ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО і українська влада прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.