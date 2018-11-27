Підкомітет з безпеки та оборони Європарламенту обговорить ситуацію в Азовському морі

Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Засідання відбудеться спільно з Комітетом із закордонних справ

Підкомітет з безпеки та оборони та Комітет із закордонних справ Європейського парламенту проведуть спільне засідання, під час якого обговорять ситуацію в Азовському морі. Про це заявив посол України в Бельгії та представник України в ЄС Микола Точицький, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

Також дипломат зазначив, що пленарне засідання Європарламенту 28 листопада розпочнеться із заяви голови Антоніо Таяні щодо позиції ЄП відносно цього.

"Вдячний за активну і консолідовану позицію ЄП щодо підтримки України у контексті ескалації агресивних дій РФ у Керченській протоці. 28 листопада Президент Таяні розпочне пленарне засідання із виголошення Заяви з цього приводу", - написав він.

Окрім того, Точицький переконаний у підтримці української позиції щодо ситуації в Азовському морі та посиленні тиску Європейського союзу на Росію.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, голова Верховної ради Андрій Парубій провів зустріч з президентом Європарламенту Антоніо Таяні. Під час зустрічі Таяні заявив, що очікує Україну у складі Євросоюзу.