В НАТО призвали Турцию использовать влияние для примирения Баку и Еревана

Североатлантический альянс впервые призывает Турцию использовать свое значительное влияние в регионе, чтобы уменьшить напряженность между Арменией и Азербайджаном. НАТО хочет примирения в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, все члены НАТО обеспокоены боевыми действиями в Нагорном Карабахе, но Альянс не является стороной конфликта, поэтому поддерживает существующие механизмы его решения.

"Турция является ценным членом НАТО, однако я также ожидаю от Турции использования ее значительного влияния в регионе, чтобы снизить напряженность (в Нагорном Карабахе - ред.). А сейчас нам необходимо немедленное прекращение огня и его соблюдение всеми сторонами", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, вчера в Брюссель отправился президент Армении Армен Саркисян, чтобы обсудить со Столтенбергом и европейскими чиновниками ситуацию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что конфликт в Нагорном Карабахе уже нельзя решить дипломатическим путем.