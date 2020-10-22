ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В НАТО призвали Турцию использовать влияние для примирения Баку и Еревана

Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический альянс впервые призывает Турцию использовать свое значительное влияние в регионе, чтобы уменьшить напряженность между Арменией и Азербайджаном. НАТО хочет примирения в Нагорном Карабахе.

Самые читаемые новости

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, все члены НАТО обеспокоены боевыми действиями в Нагорном Карабахе, но Альянс не является стороной конфликта, поэтому поддерживает существующие механизмы его решения.

"Турция является ценным членом НАТО, однако я также ожидаю от Турции использования ее значительного влияния в регионе, чтобы снизить напряженность (в Нагорном Карабахе - ред.). А сейчас нам необходимо немедленное прекращение огня и его соблюдение всеми сторонами", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, вчера в Брюссель отправился президент Армении Армен Саркисян, чтобы обсудить со Столтенбергом и европейскими чиновниками ситуацию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что конфликт в Нагорном Карабахе уже нельзя решить дипломатическим путем.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОЙенс СтолтенбергТурцияАрменияАзербайджанНагорный Карабах