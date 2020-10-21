Президент Армении отправился в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе

В среду, 21 октября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения с генеральным секретарем НАТО и европейскими чиновниками ситуации в Нагорном Карабахе. Конфликт Армении и Азербайджана продолжается.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.
Встречи пройдут по инициативе Саркисяна.
Президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы конфликта, в котором власти страны обвиняют Азербайджан, а также якобы участие Турции в нем.
"Ожидается, что руководство европейских структур НАТО сделает все возможное, чтобы прекратить боевые действия Азербайджана и Турции, члена НАТО, что позволит реализовать соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром Министерство обороны Армении заявило о сбитии самолета сил Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обострятся.
Также РБК-Украина писало, что армия Азербайджана освободили от оккупационной армии Армении город Зангилан.
Отметим, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.