В НАТО призвали Беларусь освободить Протасевича и его девушку

НАТО призвало белорусский режим немедленно освободить задержанного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Инцидент с оппозиционером в Альянсе назвали вызовом принципам политического инакомыслия и свободы прессы.
Об этом говорится на сайте НАТО.
"Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить Протасевича и Сапегу (девушку оппозиционера - ред.). Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и придерживаться основанного на правилах международного порядка", - заявили в Альянсе.
НАТО также раскритиковало белорусский режим за принудительную должность самолета Ryanair, назвав инцидент недопустимым актом, что серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации и поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа.
"Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", - подчеркнули в НАТО.
Кроме того, в Альянсе поддержали Латвию после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Беларуси.
Напомним, до этого в НАТО требовали международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Самолет посадили для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Сапегу.