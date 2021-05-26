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У НАТО закликали Білорусь звільнити Протасевича та його дівчину

Автор: Дмитро Левицький

НАТО закликало білоруський режим негайно звільнити затриманого засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Інцидент з опозиціонером в Альянсі назвали викликом принципам політичного інакомислення та свободи преси.

Про це йдеться на сайті НАТО.

"Білорусь повинна негайно та беззастережно звільнити Протасевича та Сапегу (дівчину опозиціонера - ред.). Союзники по НАТО закликають Білорусь поважати основні права та свободи людини та дотримуватися заснованого на правилах міжнародного порядку", - заявили в Альянсі.

НАТО також розкритикувало білоруський режим за примусову посаду літака Ryanair, назвавши інцидент неприпустимим актом, що серйозно порушив норми, які регулюють діяльність цивільної авіації, та поставив під загрозу життя пасажирів і екіпажу.

"Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально і колективно у відповідь на цей інцидент", - наголосили в НАТО.

Крім того, в Альянсі підтримали Латвію після необгрунтованої висилки латвійських дипломатів з Білорусі.

Нагадаємо, до цього в НАТО вимагали міжнародного розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Літак посадили для того, щоб затримати Протасевича та його дівчину Сапегу.

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Новини України НАТОБілорусьРоман Протасевич