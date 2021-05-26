У НАТО закликали Білорусь звільнити Протасевича та його дівчину

НАТО закликало білоруський режим негайно звільнити затриманого засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича . Інцидент з опозиціонером в Альянсі назвали викликом принципам політичного інакомислення та свободи преси.

Про це йдеться на сайті НАТО .

"Білорусь повинна негайно та беззастережно звільнити Протасевича та Сапегу (дівчину опозиціонера - ред.). Союзники по НАТО закликають Білорусь поважати основні права та свободи людини та дотримуватися заснованого на правилах міжнародного порядку", - заявили в Альянсі.

НАТО також розкритикувало білоруський режим за примусову посаду літака Ryanair, назвавши інцидент неприпустимим актом, що серйозно порушив норми, які регулюють діяльність цивільної авіації, та поставив під загрозу життя пасажирів і екіпажу.

"Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально і колективно у відповідь на цей інцидент", - наголосили в НАТО.

Крім того, в Альянсі підтримали Латвію після необгрунтованої висилки латвійських дипломатів з Білорусі.