НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні, - WSJ

Відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

"Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створюється у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ" , - зазначає видання.