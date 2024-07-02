RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, - WSJ

Фото: флаги НАТО и Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ответственным станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находится в Киеве. По словам представителей США и НАТО, соответствующее решение объявят на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, которое состоится 11 июля.

"Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск", - отмечает издание.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня США не видят Украину в НАТО и не поддерживают предоставление стране приглашения в альянс, чтобы не раздражать диктатора РФ Владимира Путина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе Соединенных Штатов поддерживают более широкое применение американского оружия по территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеНАТО