Зеленський: США не бачать Україну в НАТО сьогодні

За словами Зеленського, членство України в НАТО сьогодні не підтримують ані чинний президент Джо Байден, ані кандидат в президенти США Дональд Трамп.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", - сказав він.

Однак, за словами Зеленського, він не підтримує таку американську політику та вважає її шляхом назад. На його думку, така обережна політика схожа на "кроки сапера на мінному полі", а не на політику світових лідерів.

"Розуміючи це все, якщо для нас сьогодні немає запрошення, то ми хочемо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо США дати нам максимально все те, що може нас захистити. Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, достатню кількість зброї, щоб захистити себе", - заявив президент.

Як наголосив Зеленський, якщо НАТО не хоче сьогодні брати Україну у свій союз, то Україна просить дати їй все, щоб вона могла сама захистити себе від агресії РФ.