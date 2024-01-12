В НАТО припустили, що війна в Україні не закінчиться навіть у 2025 році

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

Він розповів, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.

"Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - сказав Джоане.

Він зауважив, що НАТО необхідно, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.

Прогнози щодо війни РФ в Україні

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.

Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна насправді.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління Розвідки заявив, що у Росії наразі немає планів воювати у 2025 році.

Хоча до цього Буданов говорив, що війна зможе проходити ще довго, оскільки ворог може відмовитись підписувати будь-які договори з Україною чи її союзниками.

Після цього терористи вдаватимуться до хаотичних обстрілів країни, але без ведення потужних бойових дій.

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