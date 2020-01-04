НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани

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Миссия продолжается, но учения прекращены

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinite.

По словам представителя НАТО Дилана Уайта, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - заявил Уайт.

Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ирака. В американском Госдепе советуют покинуть Ирак из-за "напряженной ситуации в регионе".

Кроме того, 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектах шиитских боевиков. Разъяренные демонстранты кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Уже 1 января посольство США в Ираке прекратило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.