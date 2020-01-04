ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани

Новости » Политика     04.01.2020 - 15:23
НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани
Иллюстративное фото (Jonathan Ernst - Pool/Getty Images)

Миссия продолжается, но учения прекращены

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinite.

По словам представителя НАТО Дилана Уайта, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - заявил Уайт.

Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ирака. В американском Госдепе советуют покинуть Ирак из-за "напряженной ситуации в регионе".

Кроме того, 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектах шиитских боевиков. Разъяренные демонстранты кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Уже 1 января посольство США в Ираке прекратило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.

Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны со стороны США Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке
Новости Украины НАТОИракИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь