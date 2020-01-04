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НАТО призупиняє роботу місії в Іраку після вбивства Сулеймані

Новини » Політика     04.01.2020 - 15:23
НАТО призупиняє роботу місії в Іраку після вбивства Сулеймані
Ілюстративне фото (Jonathan Ernst - Pool/Getty Images)

Місія продовжується, але навчання припинені

Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на фоні загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinite.

За словами речника НАТО Ділана Уайта, місія з підготовки іракських силових структур, яка діє на прохання Багдаду, була тимчасово призупинена через вбивство іранського військового командувача Сулеймані.

"Місія НАТО триває, але навчальні заходи наразі припинені", - заявив Уайт.

Також ЗМІ повідомляють, що Збройні сили Швеції вирішили призупинити роботу своїх військових інструкторів в Іраку після загострення між США та Іраном.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали своїх громадян негайно залишити територію Іраку. У американському Держдепі радять покинути Ірак через "напружену ситуацію в регіоні".

Крім того, 31 грудня кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків. Розлючені демонстранти кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Вже 1 січня посольство США в Іраку припинило свою роботу через напад з боку протестуючих.

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