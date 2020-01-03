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Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак

Новости » Политика     03.01.2020 - 11:22
Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

Ранее на посольство США в Багдаде было совершено нападение

Государственный департамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ирак "из-за напряженной ситуации в регионе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

В ведомстве напомнили, что посольство США в Багдаде подверглось "нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираком".

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

1 января посольство США в Иране приостановило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.

Кроме того, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Иран отреагировал на операцию США по ликвидации генерала Сулеймани США заявили о своей причастности к ракетным ударам в Багдаде
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