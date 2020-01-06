НАТО не принимало участия в ликвидации Сулеймани, - Столтенберг

Североатлантический Альянс (НАТО) не принимал участия в операции США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, операция по ликвидации Сулеймани - это национальное решение США.

"Оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии - ред.). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе", - заявил Столтенберг.

Также в НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийтсва Сулеймани.

"США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани. На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия", - сообщил Столтебрге.

Напомним, 3 января США провели авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада (Ирак), в результате которого погиб Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

Иран назвал убийство Сулеймани актом войны со стороны США. Военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит военный ответ на убийство иранского генерала.