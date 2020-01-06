НАТО не брало участі в ліквідації Сулеймані, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс (НАТО) не брав участі в операції США ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сьогодні під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, операція з ліквідації Сулеймані - це національне рішення США.

"Воно не приймалося ні НАТО, ні американської коаліцією (по боротьбі з "Ісламським державою" в Іраку і Сирії - ред.). Але всі країни альянсу стурбовані дестабілізуючої діяльністю Ірану в регіоні і підтримкою Іраном терористичних угруповань, які відповідальні за напади на війська коаліції в регіоні", - заявив Столтенберг.

Також в НАТО закликали Іран утриматися від провокацій і насильства після убийтсва Сулеймані.

"США проінформували НАТО про ситуацію в регіоні, включаючи останні напади на військових коаліції в Іраку, а також про авіаудар по генералу Сулеймані. На нашій зустрічі країн НАТО закликали до стриманості та деескалації. Іран повинен утримуватися від нових провокацій і насильства", - повідомив Столтебрге.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар поблизу міжнародного аеропорту Багдада (Ірак), в результаті якого загинув Касем Сулеймані. Президент США Дональд Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один в світі".

Іран назвав вбивство Сулеймані актом війни з боку США. Військовий радник керівника Ірану Хосейн Деган заявив, що Тегеран готує військовий відповідь на вбивство іранського генерала.