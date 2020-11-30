НАТО пригласило Украину и Грузию на заседание по безопасности в Черном море

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Министры иностранных дел Украины и Грузии примут участие в онлайн-заседании НАТО, которое пройдет 2 декабря. Будут говорить о проблемах с безопасностью в регионе Черного моря.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как подчеркнул Столтенберг, для НАТО регион Черного моря является стратегически важным.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, которых мы высоко ценим в Черноморском регионе - Украиной и Грузией", - отметил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг анонсировал видеовстречу НАТО на уровне министров, а также заявил, что Альянс продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.

Также РБК-Украина писало, что в Черное море направляется ракетный эсминец США Donald Cook. Американский эсминец будет патрулировать воды Черного моря и оказывать поддержку союзникам.

Кроме того, в октябре НАТО заявляло об усилении военного присутствия в Восточной Европе из-за милитаризации оккупированного Россией Крыма. НАТО пытается сдерживать Россию.