В Черное море для патрулирования направляется американский эсминец

Фото: ракетный эсминец (twitter.com USNavyEurope)

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook направляется к побережью Черного моря. Он будет регулярно патрулировать в рамках миссии НАТО.

Об этом сказано в Twitter Шестого флота ВМС США.

В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют воды региона для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО, среди которых и наша страна.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, отметив седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - указано в сообщении.

Главным оружием корабля являются крылатые ракеты Томагавк с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

Напомним, в конце сентября в Черном море Корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt. Они отработали ряд задач по повышению взаимосовместимости по стандартам НАТО.

Как писало РБК-Украина, в начале октября британский миноносец прошел через турецкий Босфор. После этого он вошел в Черное море.