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НАТО запросило Україну та Грузію на засідання щодо безпеки в Чорному морі

Брюссель, Понеділок 30 листопада 2020 16:22
НАТО запросило Україну та Грузію на засідання щодо безпеки в Чорному морі
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ України та Грузії візьмуть участь в онлайн-засіданні НАТО, яке пройде 2 грудня. Говоритимуть про проблеми з безпекою в регіоні Чорного моря.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як наголосив Столтенберг, для НАТО регіон Чорного моря є стратегічно важливим.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими двома партнерами, яких ми високо цінимо в Чорноморському регіоні - Україною та Грузією", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг анонсував відеозустріч НАТО на рівні міністрів, а також заявив, що Альянс продовжить нарощувати військову присутність в Чорноморському регіоні.

Також РБК-Україна писало, що у Чорне море прямує ракетний есмінець США Donald Cook. Американський есмінець патрулюватиме води Чорного моря та надаватиме підтримку союзникам.

Крім того, у жовтні НАТО заявляло про посилення військової присутності в Східній Європі через мілітаризацію окупованого Росією Криму. НАТО намагається стримувати Росію.

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