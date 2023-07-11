НАТО прибрало згадку про офіс Альянсу в Японії з комюніке, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Як відзначає джерело видання, речення про те, що НАТО продовжить дискусії з японським урядом щодо відкриття офісу зв'язку в Токіо - витримало кілька раундів обговорень, однак все ж було виключене під час останнього раунду.

Попри консенсус щодо необхідності поглиблення взаємодії з індо-тихоокеанськими партнерами, серед країн-членів Альянсу все ж залишаються розбіжності щодо розширення присутності НАТО в регіоні.

"Франція відкрито виступила проти цього плану на тій підставі, що він надішле неправильний сигнал Китаю і країнам Південно-Східної Азії, які нервують, обираючи сторону в ширшому суперництві між Вашингтоном і Пекіном", - пише видання.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очолив зусилля Альянсу налагодження контактів з регіоном. Під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Кин Йолом, він заявив, що НАТО цінує партнерство з ним, оскільки "безпека є не регіональною, а глобальною".

"Те, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні, має значення для Європи, а те, що відбувається в Європі, має значення для Індо-Тихоокеанського регіону", - додав генсек.

Юн, зі свого боку, відповів, що бажає продовжити дискусії про обмін військовою інформацією і кібербезпеки.

Зокрема об'єднатися з партнерами-однодумцями в Індо-Тихоокеанському регіоні "перед обличчям битви, що розгортається сьогодні між демократіями і автократіями" закликав президент Чехії Петр Павел.

"Всі ці країни (Китай, Північна Корея, Іран, Росія, - ред.) дотримуються іншого набору цінностей. Їхній аргумент полягає в тому, що Захід, демократії, розробили існуючий світовий порядок, щоб відповідати їхнім інтересам, і тепер настав час змінити світовий порядок, щоб він більше відповідав цьому багатополярному баченню світу", - сказав він.