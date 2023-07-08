Макрон заблокував відкриття офісу НАТО в Японії через позицію Китаю, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Протягом кількох місяців офіційні особи НАТО обговорювали плани відкриття офісу в Японії, який став би першим форпостом союзників у регіоні в період зростання напруженості між Заходом і Китаєм.

Щорічний саміт лідерів у Литві, який відбуватиметься на тлі війни Росії в Україні, був визначений як момент для досягнення прогресу в плані.

Але президент Франції Еммануель Макрон відмовився, наполягаючи на тому, що таке географічне розширення призвело б до ризику переміщення повноважень альянсу надто далеко від його початкового фокусу на Північній Атлантиці.

"Ми принципово не за... Що стосується офісу, японська влада сама сказала нам, що не дуже прив’язана до нього", - сказав представник Єлисейського палацу.

Французький чиновник наполягав на тому, що НАТО географічно обмежене Північною Атлантикою.

"НАТО означає Організацію Північноатлантичного договору", - сказав чиновник, додавши, що статті 5 і 6, які є основою альянсу, є "географічними".

Офіс НАТО в Японії

Японія хоче відкрити офіс зв'язку НАТО в Токіо через те, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним.

Нагадаємо, посол Японії в США Кодзі Томіта підтвердив наміри відкрити офіс НАТО в Токіо. Підтвердження щодо відкриття офісу висловив також і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі зазначив, що таке бажання пов'язане з тим, що вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним.

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