НАТО представили план по наращиванию сил в странах Балтии

Латвия, Литва и Эстония представили НАТО план по укреплению сил альянса на своих территориях, сообщила замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон. По ее словам, параметры плана пока не могут быть обнародованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Страны Балтии хотят развертывания дополнительных оборонительных подразделений НАТО. "Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений. Кроме того, мы хотели, чтобы те страны-союзники, военные которых уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов", - сказала Дунетон. Премьер Эстонии Кая Каллас накануне, 13 мая, заявила, что не удовлетворена полученными от НАТО предложениями по укреплению безопасности страны. Она отметила, что Эстонии необходимо перейти от позиции сдерживания к обороне.