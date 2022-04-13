Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня, - SvD
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на членство страны в НАТО до конца июня. А именно на саммите в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание SvD.
Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное руководство шведских социал-демократов приняло решение по вопросу НАТО. Оно заключается в том, чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического альянса уже в этом году.
Предполагается, что Андерссон подаст заявку на членство на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня.
Напомним, ранее Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и заявили, что будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО.
Россия выступает против дальнейшего расширения альянса, поскольку считает это угрозой своей безопасности.
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