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НАТО представили план з нарощування сил у країнах Балтії

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Субота 14 травня 2022 07:59
НАТО представили план з нарощування сил у країнах Балтії Фото: НАТО представили план з нарощування сил в країнах Балтії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Латвія, Литва і Естонія представили НАТО план зі зміцнення сил Альянсу на своїх територіях, повідомила заступник міністра оборони Естонії Туулі Дунетон. За її словами, параметри плану поки не можуть бути оприлюднені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Країни Балтії хочуть розгортання додаткових оборонних підрозділів НАТО.

"Естонія хоче, щоб в кожній з країн Балтії і в усьому східному крилі ЄС була створена чітка структура управління на рівні військових підрозділів. Крім того, ми хотіли, щоб ті країни-союзники, військові яких вже знаходяться в Естонії, збільшили б чисельність своїх контингентів", - сказала Дунетон.

Прем'єр Естонії Кая Каллас напередодні, 13 травня, заявила, що не задоволена отриманими від НАТО пропозиціями щодо зміцнення безпеки країни. Вона зазначила, що Естонії необхідно перейти від позиції стримування до оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня на саміті, який пройде в Мадриді.

Також повідомлялося, що Фінляндія в найближчі тижні визначиться з питанням щодо вступу в Альянс.

У квітні прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зажадали ввести заборону на імпорт російської нафти і газу, а також заявили про намір збільшити витрати на оборону і висловилися за постійну присутність дивізій НАТО у Балтійському регіоні на тлі триваючої війни РФ проти України.

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