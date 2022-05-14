НАТО представили план з нарощування сил у країнах Балтії

Латвія, Литва і Естонія представили НАТО план зі зміцнення сил Альянсу на своїх територіях, повідомила заступник міністра оборони Естонії Туулі Дунетон. За її словами, параметри плану поки не можуть бути оприлюднені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Країни Балтії хочуть розгортання додаткових оборонних підрозділів НАТО. "Естонія хоче, щоб в кожній з країн Балтії і в усьому східному крилі ЄС була створена чітка структура управління на рівні військових підрозділів. Крім того, ми хотіли, щоб ті країни-союзники, військові яких вже знаходяться в Естонії, збільшили б чисельність своїх контингентів", - сказала Дунетон. Прем'єр Естонії Кая Каллас напередодні, 13 травня, заявила, що не задоволена отриманими від НАТО пропозиціями щодо зміцнення безпеки країни. Вона зазначила, що Естонії необхідно перейти від позиції стримування до оборони.